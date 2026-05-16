衆参両院は１５日、安定的な皇位継承に関する与野党の全体会議を開き、中道改革連合が党見解を表明して各党・会派の意見が出そろった。森衆院議長は「今国会中に皇室典範改正案の成立にこぎつけたい」と述べ、月内にも開く次回の全体会議で取りまとめ案を提示する考えを明らかにした。衆院議長公邸で開かれた会議には、衆参両院の正副議長と１３の党・会派の代表者が出席した。与野党は、政府の有識者会議が２０２１年にまとめ