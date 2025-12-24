¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¡ÊGolden Fleet¡¦²«¶â´ÏÂâ¡Ë¡×¹½ÁÛ¤ò¸ø¼°²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´ÚÊÆÂ¤Á¥¶¨ÎÏ¡ÊMASGA¡Ë¤¬·³»öÌÌ¡¦»º¶ÈÌÌ¤ÎÁÐÊý¤ÇËÜ³ÊÅª¤Êµ°Æ»¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¤³¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ú¹ñ¤Ï¿·¤¿¤ÊÊÆ¹ñ³¤·³ÀïÎ¬¤ÎÃæ³ËÅª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÂÐÃæ³°¸ò¤Ë¤ª¤±¤ëÉéÃ´¤¬Áý¤·¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿²«¶â´ÏÂâ¹½ÁÛ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É