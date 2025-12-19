お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）矢作兼（54）が18日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。13日放送の日本テレビ系「女芸人No.1決定戦THE W 2025」（午後7時）で激辛審査を行った霜降り明星の粗品（32）について言及した。矢作が「粗品のやつ見てないんだけど、すごいんだよ、記事が出てきて」と切り出すと、小木も「分かる、俺も見てないからさ。記事すごいね」と反応