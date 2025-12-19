ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 矢作兼、息子が腹痛でのたうち回る「様子見している場合じゃない」と… 矢作兼 おぎやはぎ おぎやはぎのメガネびいき エンタメ・芸能ニュース デイリースポーツ 矢作兼、息子が腹痛でのたうち回る「様子見している場合じゃない」とAI回答 2025年12月19日 18時48分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 矢作兼が18日深夜のラジオで、息子が腹痛でのたうち回った出来事を語った AIに症状を打ち込んだところ「様子を見ている場合じゃないかも」と回答が 救急病院へ電話すると「おそらく明日起きてからで大丈夫」と伝えられたそう 記事を読む おすすめ記事 検査室のベッドで横になってドキドキ→聞こえてきた女性の声に安心感→「終わりにしましょうね」で我に返ると…【漫画】 2025年12月17日 15時20分 自覚症状のない「隠れむくみ」の人も。女性に多い足のむくみ、そのまま放っておくと、関節や感染症トラブルの原因に！まずはむくみ具合をセルフチェック 2025年12月19日 12時30分 ＜モンペ扱いされた？＞担任の冷たい対応に悩む。卒園までわが子を安心して通わせてあげたい 2025年12月19日 10時25分 肌を搔きむしって”全身ボロボロ”に…プラダー・ウィリー症候群（PWS）の「自傷行為」を止めるために周囲がすべきこと 2025年12月13日 7時0分 「腸重積を放置するリスク」は何かご存じですか？対処法も医師が解説！ 2025年12月18日 13時30分