お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が7日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼（54）とともに生出演。約20年ぶりに俳優小出恵介（42）と再会したと明かした。小木はゴールデンウイークに地元の友達と一緒に沖縄・宮古島に行ったという。「朝、ボート乗り場に行くと船長さんとケイスケがいたのよ」と切り出すと、矢作が思わず「ケイスケ？本田圭佑？」とツッコミを入れ