¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤ÎÌðºî·ó¡Ê2023Ç¯9·î»£±Æ¡ËÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä

¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤È¡×¤ª¤®¤ä¤Ï¤®Ìðºî¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Î·ëº§Áê¼ê¤òÍ½¸À¡©

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • ¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤ÎÌðºî·ó¤¬8Æü¿¼Ìë¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤·¤¿
  • ¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È
  • ¡Ö¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È·ù¤Ê¤Î¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ¥¹¥Ý¥Ë¥Á
    ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬Áª¤ÖÌ¾¥·¡¼¥ó¡¡»£±Æ»þ¤Ë½éÂÎ¸³¡Ö¾¡¼ê¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤­¤Æ¿§¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬¡Ä¡× 2026Ç¯1·î4Æü 14»þ45Ê¬
  • ¿·½Õ¤Ë·ëº§Êó¹ðÂ³¡¹¡¡Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤ÈÊ¡±ÊÁÔ»Ö´ÆÆÄ¡Ê43¡Ë¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¡¢ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¡¢ÆîÂôÆà±û¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤â¡Ä
    ¿·½Õ¤Ë·ëº§Êó¹ðÂ³¡¹¡¡Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤ÈÊ¡±ÊÁÔ»Ö´ÆÆÄ¡Ê43¡Ë¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¡¢ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¡¢ÆîÂôÆà±û¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤â¡Ä 2026Ç¯1·î5Æü 18»þ39Ê¬
  • ¡Êº¸¤«¤é¡ËÅÄÃæ¾­Âç¡¢Î¤ÅÄ¤Þ¤¤É×ºÊ ¡ÊC¡ËORICON NewS inc.
    Î¤ÅÄ¤Þ¤¤¡¢ÅÄÃæ¾­Âç¤È¤Î¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤Ï¹Ã»Ò±à¡ÖÆÑ¾®ËÒ¤ÇÂç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡¥­¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¤Ï°Õ³°¤Ê·Ý¿Í 2026Ç¯1·î2Æü 17»þ20Ê¬
  • Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤è¤ê
    ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ö»°Ç·¾ç¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë´¶¾ð¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡× 2026Ç¯1·î9Æü 8»þ15Ê¬
  • °ËÆ£Êâ¡ÊC¡Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹
    °ËÆ£Êâ¡¢Ç¯²¼ÇÐÍ¥¡¦ºÙÃ«Í´²ð¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½ ¸òºÝ2Ç¯¡Ö1ÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¡× 2026Ç¯1·î5Æü 13»þ25Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. ¡Ö¥¯¥¹¥êÄÒ¤±¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
    2. 2. µßµÞ¼ÖÆâ¤Î¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó 1ËÜÊ¶¼º
    3. 3. ¥Ë¥Î¤µ¤ó¤¬3·î¤Ç½ªÎ» Ä´À°Æñ¤·¤¯
    4. 4. ¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Ë»É¤µ¤ì20ÂåÃËÀ­»àË´
    5. 5. ¿ûÄ¾¿Í»á¤Ï¡ÖÍ×²ð¸î3¤ÇÇ§ÃÎ¾É¡×
    6. 6. ¡Ö¿¿¼î¤Î¼ª¾þ¤ê¤Î¾¯½÷¡×ÍèÆü¤Ø
    7. 7. 90ºÐÊì¤¬¡ÖÁá¤¯»à¤Ê¤»¤Æ¡×¤Èº©´ê
    8. 8. ¥Þ¥Í¤È¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¤ä¤ê¼è¤êÈ¯³Ð
    9. 9. 15ºÐ¤ËAV½Ð±é¤Î·ÀÌó¼êÂ³¤­¤»¤º¤«
    10. 10. ÂçÊ¬Ãæ³Ø¤ÇË½¹Ô¡Ö¸Â³¦¡×¶µ»Õ¤ÎÀ¼
    1. 11. ¡Ö²Ã³²¾¯Ç¯¤Ø¤Î»ä·º¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×
    2. 12. 2ÅÙ¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç ¥í¥³¤ÎÁê¼êÃí°Õ
    3. 13. ¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦ ¶â¥í¡¼¤Ç½éÊüÁ÷¤Ø
    4. 14. M-1²¦¼Ô¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤Ç´íµ¡Åª¾õ¶·¡×
    5. 15. Ç¥¿±Ãæ¤Ë¡ÖÂçÇúÈ¯¡×¤·¤ÆÎ¥º§´íµ¡
    6. 16. ÃÎ¿Í¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÅÝ¤ì»àË´¤«
    7. 17. ²ò»¶¤·¤è¤¦ °ìÉ×Â¿ºÊ¤¬¡ÖÊø²õ¡×
    8. 18. ÅÝ¤ì¤¿µÒ 13»þ´ÖÊüÃÖ¤µ¤ì»àË´
    9. 19. ÊÖ¶â¤·¤í¡Ö²È·Ï¡×¤ÇÃæ¹ñ¿ÍµÒÅÜ¤ë
    10. 20. ¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ë¡Ö¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡×
    1. 1. µßµÞ¼ÖÆâ¤Î¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó 1ËÜÊ¶¼º
    2. 2. ¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Ë»É¤µ¤ì20ÂåÃËÀ­»àË´
    3. 3. ¿ûÄ¾¿Í»á¤Ï¡ÖÍ×²ð¸î3¤ÇÇ§ÃÎ¾É¡×
    4. 4. 15ºÐ¤ËAV½Ð±é¤Î·ÀÌó¼êÂ³¤­¤»¤º¤«
    5. 5. ÂçÊ¬Ãæ³Ø¤ÇË½¹Ô¡Ö¸Â³¦¡×¶µ»Õ¤ÎÀ¼
    6. 6. ¡Ö²Ã³²¾¯Ç¯¤Ø¤Î»ä·º¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×
    7. 7. ÃÎ¿Í¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÅÝ¤ì»àË´¤«
    8. 8. ÅÝ¤ì¤¿µÒ 13»þ´ÖÊüÃÖ¤µ¤ì»àË´
    9. 9. ÊÖ¶â¤·¤í¡Ö²È·Ï¡×¤ÇÃæ¹ñ¿ÍµÒÅÜ¤ë
    10. 10. Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü º´À¤ÊÝ¤Ç10²¯±ß
    1. 11. Ë½¹ÔÆ°²è¤Î¹â¹» ÇÛ¿®¼Ô¤¬»¦Åþ¤«
    2. 12. ÍÓ50Æ¬¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÍèÅ¹ ÆÈ¤Çº®Íð
    3. 13. ¤ì¤¤¤ïÂçÍÉ¤ì ÉûÂåÉ½¤ËÅÞÆâÅÜ¤ê
    4. 14. ¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Å¥ ÆüËÜ¤Î´õË¾¤Î¸÷¤Ë?
    5. 15. Ï·¸åÇË»º Èò¤±¤ë4¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
    6. 16. ·ì¤À¤é¤±¤ÎÃËÀ­»àË´ ¿È¸µ¤¬È½ÌÀ
    7. 17. »ä¤¬Ê¡ÅÄÏÂ»Ò¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¡Ä¹ðÇò
    8. 18. 60ºÐ½÷À­¤È¤ÎÃË½÷´Ø·¸¤òÌµÃÇ»£±Æ
    9. 19. ¤ª¤Ð¤¢¤µ¤óÅÚÁò¢ª¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó°äÂÎ
    10. 20. °¦»Ò¤µ¤Þ¡¼¡ªÏ¢¸Æ¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤
    1. 1. ¼Â²È¤¸¤Þ¤¤µÞ¤®²á¤®¤¿ ¿¼¤¤¸å²ù
    2. 2. µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¿®¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë
    3. 3. ¸åÆ¬Éô¤Ë½³¤ê ¤¤¤¸¤áÆ°²è¤¬³È»¶
    4. 4. ¥ë¥ó¥ÐÇË»º °Û¾ï»öÂÖ´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿
    5. 5. ¹â»Ô»áÇÈÌæ °ÂÇÜ»á¤Î°ä±Æ¤ò»ý»²
    6. 6. ¸µ°ËÆ£Ãé¼ÒÄ¹¤ÎÃ°±©±§°ìÏº»á»àµî
    7. 7. ÈóÆ» À­¸ò¾Ä¤ÎÍÍ»Ò¤òLINE¤Ëµ­¤¹
    8. 8. ³°¹ñ¿Í¤Ë¡ÖÆó½Å²Á³Ê¡×¤¬ÇÈÌæ
    9. 9. ¿ä¤·³è¤¬¥¹¥Ñ¥¤°·¤¤? SNSÂç¹Ó¤ì
    10. 10. ¾®4½÷»ù¤¬¼ºí© ¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬´ØÍ¿¤«
    1. 11. Å¹¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥Í¥º¥ß Æ°²è³È»¶
    2. 12. Ì¤À®Ç¯¤ÎÉô²° Éå¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤Þ¤ß¤ì
    3. 13. ¡ÖºÃÀÞ¤·¤¿¡×20Âå½÷À­¤Î¾×·âÉô²°
    4. 14. ¾®ÌîÅÄ»á¡ÖÃËÁõ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÎÍýÍ³
    5. 15. ¹¶·âÈóÆñ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë¡×
    6. 16. Ãæ¹ñ Åì¥·¥Ê³¤¤Ç¥¬¥¹ÅÄ»î·¡¤«
    7. 17. ¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤Î¿Í ¹¬Ê¡ÅÙ¤¬Äã¤¤
    8. 18. Ç§ÃÎ¾É¤ÎºÊ¤òË´¤¯¤¹ ÀïÍ§¤À¤Ã¤¿
    9. 19. ¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê 8½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê
    10. 20. 14¿Í»à½ý»ö¸Î ÃË¤Î°Û¾ï¹ÔÆ°ÅÜ¤ê
    1. 1. ¡Ö¥¯¥¹¥êÄÒ¤±¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
    2. 2. ¡Ö¿¿¼î¤Î¼ª¾þ¤ê¤Î¾¯½÷¡×ÍèÆü¤Ø
    3. 3. IKEA Ãæ¹ñ¤ÇÆ±»þÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å
    4. 4. ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿Ãæ¹ñÈþ½÷¤Ë²±Â¬Â³½Ð
    5. 5. Ãæ¹ñÂ¦¡ÖÆüËÜ¤Ï°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿¡×
    6. 6. ÊÆ 66¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤éÃ¦Âà¤ò»Ø¼¨
    7. 7. ¶âÀµ²¸»á ·ãÅÜ¤·¤Æ¥Û¥ó¥ÍßÚÎö¤«
    8. 8. ¡Ö¤³¤ì¥À¥ó¥¹¡©À­¹Ô°Ù¤¸¤ã¤ó¡×È¯¸À¤Ç±ê¾å¤ÎHoney J¡¢¶»¸µ¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¤«¤é°î¤ì¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¡ÚPHOTO¡Û
    9. 9. ¹â»ÔÆâ³Õ2Ãû6000²¯±ß¾Ã¼º¤Î´íµ¡
    10. 10. 4000ËüËÜÇä¤ê¾å¤²¤¿¥²¡¼¥à¤Ë´óÉÕ
    1. 11. Æé¤ØÊüÇ¢¢ª5300Ëü±ßÇå½þ¤Ë Ãæ¹ñ
    2. 12. Í­»öÈ¯¸À¤Ç¡ÄÂæÏÑ¿Í¤Î¿´ÏÉ¤Å¤«¤ß
    3. 13. ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÃæ¹ñÀ½Éð´ï¤Ëµ¿Ìä
    4. 14. Å¹°÷¤¬¼ê¤Ç°û¤ßÊª¤«¤­¤Þ¤¼ Ãæ¹ñ
    5. 15. °ÜÌ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤37ºÐ½÷À­»àË´ ÊÆ
    6. 16. Ãæ¹ñ ²ÐÀ±¤Ë¿å¤ÎÂ¸ºß¤òÈ¯¸«
    7. 17. ÆÈ¤Ï¡ÖµÙ¤ó¤Ç¡¢µÙ¤ß¤Þ¤¯¤ë¡×»×¹Í
    8. 18. ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿Ãæ¹ñÈþ½÷ Éã¤ÎÉÔ°Â
    9. 19. ÊÆºâÌ³¾Ê GCFÎ¥Ã¦¤òÄÌÃÎ¤·¤¿
    10. 20. ¤â¤Î¤Î¤±É± IMAX4K½¤ÉüÈÇ¤Ç¸ø³«
    1. 1. ¥«¥í¥ê¡¼¥¼¥í¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×»ØÅ¦
    2. 2. ¥ß¥Ë¥¹¥È¤Îº¬´´ÍÉ¤ë¤¬¤¹½ÅÂçÀÖ»ú
    3. 3. ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÌÛ»¦ ÊÒ»³Âç¿Ã¤ÎÀµÏÀ
    4. 4. NHK¤Î¼õ¿®ÎÁ¼ýÆþ Ìó1000²¯±ß¸º¾¯
    5. 5. 25Ç¯·Ð¤Á...²¯¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë¶ÃØ³
    6. 6. ±Ø¥Û¡¼¥à¹ß¤ê¤Æ¤Î°ÜÆ° ¤Ê¤¼¥À¥á?
    7. 7. ÂÐÆü·ù¤¬¤é¤»¡ÄÆüËÜ¤ÏÈó¾ï¤ËÉÔÍø
    8. 8. ÇòÀî¶¿¤Ë³°¹ñµÒ111Ëü¿Í¡Ö¸Â³¦¡×
    9. 9. ÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë »ÔÌ±¤È¹ÔÀ¯¤Î·èÃÇ
    10. 10. ¥×¥í¤¬·Ù¹ð¤¹¤ë¡Ö´í¸±¤ÊÍÊÊÉ¡×
    1. 11. 50ÂåÆÈ¿È¼Ô¤Ë¿¼¤¤³ëÆ£¸«¤¨¤Æ¤­¤¿
    2. 12. ¾Æ¤­OK ÙÝÇË¤ê¤Î¥·¥ã¥¦¥¨¥Ã¥»¥ó
    3. 13. GrokÀ¸À®²èÁü 85¡ó¤ÏÀ­ÅªÉ½¸½¤«
    4. 14. »°°æ½»Í§¥«¡¼¥ÉG¤ËÂç¤­¤Ê´ë²è3¤Ä
    5. 15. Çã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
    6. 16. ¥Þ¥°¥íÍî»¥¤ÇÀÇ¶â¤É¤¦½èÍý¤µ¤ì¤ë
    7. 17. Â¹ÀµµÁ»á 6Ãû±ßÄ¶¤ÎÅê»ñ¤ËÅÒ¤±¤¿
    8. 18. ÆÈ¿ÈÀÇ Â¿¤¹¤®¤ëÉéÃ´¤Î½ÅÂçÀÕÇ¤
    9. 19. ´ÝµµÀ½ÌÍ °ìÉô¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤ò²þÄê
    10. 20. ´ÉÍýÈñ¡Ö5000±ß°Ê¾å¡×ÃÍ¾å¤²·ù¤À
    1. 1. ¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖPOCO F8 Pro¡×¤È¡ÖPOCO F8 Ultra¡×¤¬È¯É½¡ªSnapdragon 8 Elite¤ÈSnapdragon 8 Elite Gen 5¤òÅëºÜ
    2. 2. ¥¹¥Þ¥Û¥æ¡¼¥¶¡¼É¬·È¤Î¥¢¥×¥ê
    3. 3. ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëSIM¡ßWiMAXÃ¼Ëö¤Î¼«ÂðWi-Fi(¸ÇÄê²óÀþ²½)¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤­¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ú¥Ûー¥à¥ëー¥¿ー/¥â¥Ð¥¤¥ëWi-Fi¥ëー¥¿ー¡Û¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¡ªËÜÅö¤Ë¸­¤¤Wi-Fi¤Î»Ï¤áÊý
    4. 4. ¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿LUMIX TZ99¤ÎÌ¥ÎÏ
    5. 5. iPhone¤Î»þ¹ïÊÑ¹¹¤ÇÍÆÎÌÁý ÏÃÂê
    6. 6. Amazon²»³ÚÄ°¤­ÊüÂê¤¬3¥«·îÌµÎÁ
    7. 7. EYÆüËÜ¡ÖÀ¤³¦°ì¤Îµ¯¶È²È½Ð¤¿¤¤¡×
    8. 8. GEEKOM¤Î¥ß¥ËPC¡ÖA7 MAX¡×¼Âµ¡
    9. 9. OpenAI ·ò¹¯¾ðÊó¤ÈÅý¹ç¤Î¿·µ¡Ç½
    10. 10. ¼¡´ü¥ß¥Ã¥É¥Ï¥¤¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy A57 5G¡×¤¬ÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤Ø¡ª³¤³°¤ÎeSIMÂÐ±þµ¡¼ï¤Ë¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤äNTT¥É¥³¥âÈÇ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÈÇ¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¤¬ÅÐÏ¿
    1. 11. ÆóÂ­Êâ¹Ô¥í¥Ü ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë·üÇ°¤â?
    2. 12. Nano Banana À­Ç½°ú¤­¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï
    3. 13. D-Link¤Ë¶ÛµÞ¤ÎÀÈ¼åÀ­ ÊÆÊóÆ»
    4. 14. Pixel Watch 4¤Ë¿·¤¿¤Êµ¡Ç½ÄÉ²Ã
    5. 15. ¡ÖMac Fan¡×Äê´ü´©¹Ô¤ò½ªÎ»¤Ø
    6. 16. ³ÑÅÙÄ´À°¤¬¼«Í³¤Ç²÷Å¬¡ª¿Íµ¤¤ÎÎ¾Ã¼²óÅ¾¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¥³¥Í¥¯¥¿ÉôÊ¬¤ò²þÁ±¤·¤ÆÈ¯Çä
    7. 17. ·Ú²÷¤ÊÂÇ¤Á¿´ÃÏ¡ª¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥­¡¼¥Ü¡¼¥É
    8. 18. ChatGPT¤Î¿·µ¡Ç½ ÊÆOpenAI¤¬È¯É½
    9. 19. ¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë¤Î¤ËÂÎ½Å¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¡Ä¤Ä¤é¤¤¡×ChatGPT¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â
    10. 20. FFmpeg¤¬GitHub¤ÇÃæ¹ñÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¡¦Rockchip¤ËÂÐ¤·¤ÆDMCAºï½üÄÌÃÎ¤ò½Ð¤¹
    1. 1. 2ÅÙ¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç ¥í¥³¤ÎÁê¼êÃí°Õ
    2. 2. ¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ë¡Ö¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡×
    3. 3. ¹ñ²ÎÀÆ¾§Ãæ¤Ë¥¬¥à¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
    4. 4. ÅíÅÄ¸­ÅÍ¤¬·ëº§¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
    5. 5. ¥¿¥È¥¥¡¼¥´¥ê¥´¥ê Í¥Î¤¤ËÈ¿¶Á
    6. 6. ß·Â¼Âó°ì¤¬°úÂà THANK YOU, FANS
    7. 7. ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï170km¤¯¤é¤¤Åê¤²¤ì¤ë
    8. 8. ÂçÃ«¤á¤°¤ë¥É·³´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤¬ÇÈÌæ
    9. 9. ¡Öµå³¦No.1¥¤¥±¥á¥óÅê¼ê¡×·ëº§¤«
    10. 10. ¡Ö½÷Í¥¤«¤È¡×¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¾Î»¿
    1. 11. ¥í¥³º¤ÏÇ¿·¥ë¡¼¥ë ¾®Ìî»û»á¸«²ò
    2. 12. ³ÑÅÄÍµµ£¤Ë¡ÖÂç¤­¤Ê¾ãÊÉ¤¬¤¢¤ë¡×
    3. 13. ¥È¥ë¥³1Éô °ËÆ£ÍÎµ±¤Î³ÍÆÀ¸¡Æ¤¤«
    4. 14. ¿²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è ¸¶¿¸´ÆÆÄ¤ËÈëÏÃ
    5. 15. ÂçÇ÷·æ¤â¡Ö1¿Í1000Ëü±ß¡×ÂçÀä»¿
    6. 16. ¥¨¥à¥Ð¥Ú ¥ì¥¢¥ë¤Ë¤ÆÈ¿´¶Çã¤¦?
    7. 17. ºÇÂç721²¯±ß¤ÎÁèÃ¥Àï ¥É·³¶¯Ã¥¤«
    8. 18. ÊÌÂç¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë9¿Í¤Î¡Ö¸¶·³ÃÄ¡×
    9. 19. ÀÄ»³³Ø±¡Âç ¤Þ¤µ¤«¤Î16°Ì½ÐÃÙ¤ì
    10. 20. ß·Â¼Âó°ì°úÂà¡ÖTHANK YOU,FANS¡×
    1. 1. ¥Ë¥Î¤µ¤ó¤¬3·î¤Ç½ªÎ» Ä´À°Æñ¤·¤¯
    2. 2. ¥Þ¥Í¤È¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¤ä¤ê¼è¤êÈ¯³Ð
    3. 3. Ç¥¿±Ãæ¤Ë¡ÖÂçÇúÈ¯¡×¤·¤ÆÎ¥º§´íµ¡
    4. 4. M-1²¦¼Ô¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤Ç´íµ¡Åª¾õ¶·¡×
    5. 5. º´µ×´Ö»á¤¬¥¿¥ìÀä»¿ ¤½¤éÇä¤ì¤ë
    6. 6. Éã¤Î¿¦¶ÈÌÀ¤«¤·¤¿¿¹¹áÀ¡¤ò¥«¥Ã¥È
    7. 7. ÊÆÁÒ ÂáÊá¾õ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«
    8. 8. ÀôË¼Êæ»á¡ÖÆÈ¿ÈÀÇ¡×Ä§¼ý¤ËÊ°¤ê
    9. 9. Û¹Í«¤« À±Ìî&¿·³À¤á¤°¤ëÉÔ²º¤Ê±½
    10. 10. ¤Þ¤¿¥Õ¥¸¤« ¥Ñ¥ï¥Ï¥éÊóÆ»¤ËÍîÃÀ
    1. 11. ¤¦¤ÄÉÂ¤ÎYouTuber¤¬TV½Ð±é µ¿Ìä
    2. 12. ·»ÄïYouTuberÆÍÁ³²ò»¶¡Äº¤ÏÇ¤ÎÀ¼
    3. 13. ¾¾²°¤Ç¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¼Ô¸½¤ìÈãÈ½»¦Åþ
    4. 14. ³±¤Èáâ¤¬¹ó¤¯¤Æ ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÊó¹ð
    5. 15. ¥«¥¦¥³¥óºÇ°­¤À¤Ã¤¿ ÉÔËþ¤¬Â³½Ð
    6. 16. ¿åËÎ¥¢¥Ê ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯²ÃÆ£»Â¤ê¼Î¤Æ
    7. 17. ¸µME:I¡¦ÈÓÅÄÛÙ·î¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿³«Àß ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Ë¤è¤ëº®ÍðËÉ¤°¤¿¤á¡Ö»ä¼«¿È³«Àß¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁá¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡×
    8. 18. Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Î·ëº§Áê¼ê¤òÌðºîÍ½¸À
    9. 19. ¥Õ¥¸¸µ¼Ò°÷¤Î¡ÖÆâ¾ð¹ðÇò¡×¤¬ÇÈÌæ
    10. 20. µÜ¸ÅÅç¤Ï·ÝÇ½¿Í¤ÎÅç¤Ë ½»Ì±Ã²¤­
    1. 1. 90ºÐÊì¤¬¡ÖÁá¤¯»à¤Ê¤»¤Æ¡×¤Èº©´ê
    2. 2. ²ò»¶¤·¤è¤¦ °ìÉ×Â¿ºÊ¤¬¡ÖÊø²õ¡×
    3. 3. AKB¡Ö¿À7¡×¤Ç¹ÈÇòÌ¤½Ð±é2¿Í º£¤Ï
    4. 4. Å¹°÷¤¬¸«¤¿É×¤ÎÂÖÅÙ¤ËÀÅ¤«¤ÊÅÜ¤ê
    5. 5. 1¸Ä¤ÇÌó46±ß ¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ª¤ä¤Ä
    6. 6. ¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÎäÅàÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤¬Âç³èÌö
    7. 7. ¥±¥¤¥È26Ç¯½Õ¿·ºî¡ÃËË¤Þ¤Ç¤¬ÌÜ¥Â¥«¥éÎÎ°è♡¡Ø¥Ð¥¦¥ó¥·¡¼¥Á¡¼¥¯¥·¥ã¥É¥¦¡ÙÁ´5¼ï¤ò¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¡õ¥ì¥Ó¥å¡¼
    8. 8. ¤ª¤È¤Ê¤·¤¤½÷»Ò¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ë¥ï¥±
    9. 9. ¸µ¥Æ¥ìÄ«¥¢¥Ê¡Ö¤´¶á½ê¤µ¤ó¡×»ö¾ð
    10. 10. GU¤ÇÇã¤¨¤ëÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹
    1. 11. Ç¯»Ò¤Ç¤â¤Û¤ÜÁÐ»Ò ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö
    2. 12. ¥Ï¥Ë¡¼¥º¡ÖºÇ¶¯¥í¥ó¥°¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×
    3. 13. ²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë²Ú¤ä¤«
    4. 14. ¥Ï¥Ë¡¼¥º¤Ç¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¥ï¥ó¥Ô¡×ÅÐ¾ì
    5. 15. °ìµ¤¤Ë5ÆüÊ¬ ¥Ó¥Ó¥ó¥ÐÊÛÅö¥ì¥·¥Ô
    6. 16. 40Âå¸þ¤± ÇòÈ±¤ò¤Ü¤«¤¹ÊýË¡
    7. 17. ¾ÂÍî¤ÁÃí°Õ ¥»¥Ö¥ó¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥¹
    8. 18. Åß¥³¡¼¥Ç¤Î¼çÌò ZARA¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤
    9. 19. ¥í¡¼¥½¥ó¤È¡ÖMilk¡×¥³¥é¥Ü³«»Ï
    10. 20. 3COINS¿·ºî¡ÖÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤ÎËüÇ½¡×