スポニチスポニチアネックス

小木博明、波瑠と結婚した高杉真宙に「童貞じゃなかったの？」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • おぎやはぎは25日深夜のラジオで、波瑠と結婚した高杉真宙に言及した
  • 小木博明は、ニュースを見て「童貞じゃなかったの？」とLINEをしたと告白
  • 衝撃的すぎる質問に、矢作兼は「ひどい…ひどい…」とツッコミを入れた
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. ぐるナイ・ゴチ 3人のクビが決定
  2. 2. 津田の返しにまさかの感動の声
  3. 3. TBS・田村真子アナ 結婚発表
  4. 4. 突如暴かれた宮崎麗果氏の裏の顔
  5. 5. ほぼ残飯処理 石原さとみに驚き
  6. 6. イマーシブ・フォート営業終了へ
  7. 7. 死亡した夫の部屋にロデオマシン
  8. 8. ビル非常階段にほぼ全裸の遺体
  9. 9. 宮崎麗果氏 1億5000万円を脱税か
  10. 10. 母子死亡事件「相当ややこしい」
  1. 11. こち亀交代に「若返り…衝撃」
  2. 12. ポルシェ事故「268km」自覚なし
  3. 13. 真木よう子出産 間が悪いと指摘
  4. 14. 急に「相席」求められ…実はSOS?
  5. 15. 春日の妻から「別居したい」告白
  6. 16. 日本最大級の地下街 なぜ閑散
  7. 17. 「S氏」愛さんに無利息で3億円か
  8. 18. ゴチ6回目残留「強すぎ！」の声
  9. 19. 高級腕時計シェアSで詐欺の疑い
  10. 20. 津田とキスの女優 衝撃グラビア
  1. 1. 死亡した夫の部屋にロデオマシン
  2. 2. 母子死亡事件「相当ややこしい」
  3. 3. ポルシェ事故「268km」自覚なし
  4. 4. 高級腕時計シェアSで詐欺の疑い
  5. 5. 母子死亡「ただの心中じゃない」
  6. 6. 母子4人死亡 近隣住民が聞いた声
  7. 7. 小川氏と2人きり宿泊 新たに判明
  8. 8. ラブホ密会 市役所NGな理由説明
  9. 9. 人気脚本家の内館牧子さん 死去
  10. 10. スパイ呼ばわりに岡田克也氏警告
  1. 11. 中居氏 総資産は20億円超えか
  2. 12. 和久田真由子アナ NHK退局か
  3. 13. 切断の頭部 手放したくなかった
  4. 14. 海外逃亡のトケマッチ元代表逮捕
  5. 15. コミケのルールに抵触? 参加中止
  6. 16. 何をやっていた 静岡県警に指摘
  7. 17. 母子と男性死亡 生存を装ったか
  8. 18. サウナ死亡事件 壊れた柄杓発見
  9. 19. 高市首相に容赦ない田中真紀子氏
  10. 20. 巡査長「怒られる程度と思った」
  1. 1. 長官「我が国の領土に疑いない」
  2. 2. 何が便利？「温度調節ケトル」
  3. 3. 真冬に孤独死 シンママの悲劇
  4. 4. TBS常務の不正 内部通報で発覚
  5. 5. お相手は 佳子さまの回答痺れる
  6. 6. 内閣府の動画 科学的裏付けない
  7. 7. 父の「最期の言葉」一生残る後悔
  8. 8. 防災庁 来年11月の発足を目指す
  9. 9. 高市首相初訪米か 3月実現を模索
  10. 10. 辻希美利用のサウナにドアノブ
  1. 11. 金価格が初の2万5000円超え
  2. 12. 愛子さま「優しく抱き続けた」
  3. 13. 歳出総額122兆円超 過去最大に
  4. 14. 秋篠宮さま「疑い」晴れないワケ
  5. 15. おこめ券 無駄遣いに終わる理由
  6. 16. サウナ事故 店オーナー未だ沈黙
  7. 17. 「座席トラブル」なぜ起きる?
  8. 18. 見立真一は今フィリピンに 証言
  9. 19. 個室サウナ業界 キャンセル続出
  10. 20. 高校 バリ島集団窃盗の続報報告
  1. 1. 金正恩氏の秘書役死去 北朝鮮
  2. 2. ゼレンスキー氏選挙負ける可能性
  3. 3. 子が学校で差別「チャイナ」呼び
  4. 4. 食べているサバの半分以上が諾産
  5. 5. 科学者ら「デニソワ人」の頭蓋骨
  6. 6. 台湾最大の駅 地下に謎のエリア
  7. 7. 日本離れたくない 母国への恐怖
  8. 8. 外国人 初しゃぶしゃぶの感想は?
  9. 9. 日本への団体旅行を6割減指示 中
  10. 10. 中国 日本行きビザ申請を削減か
  1. 11. 米宝くじで2830億円 史上2番目
  2. 12. 韓国人が最も多い海外旅行先は
  3. 13. 義母と婿 常軌を逸した不貞行為
  4. 14. 正恩氏父娘様子に「おぞましい」
  5. 15. 米ビザ「H-1B」新たな選考方法
  6. 16. サンタがそりで韓国上空を飛ぶ
  7. 17. 「新冷戦」の主戦場にアフリカ
  8. 18. AIブームに冷徹な警鐘を鳴らす
  9. 19. 正恩氏 露への輸出を念頭に置く?
  10. 20. 韓国で銀行圏の延滞率再び上昇
  1. 1. イマーシブ・フォート営業終了へ
  2. 2. 日本最大級の地下街 なぜ閑散
  3. 3. 60歳から警備員の仕事 きつい?
  4. 4. 工場勤務 すぐ辞める人の特徴
  5. 5. 生成AI 社員0で利益1億狙える
  6. 6. おじさん生理痛体験は時間の無駄
  7. 7. 崎陽軒値上げシウマイ弁当1180円
  8. 8. 中国マネーを日本に持ち込む裏技
  9. 9. パイロットとCA 世帯年収の差は
  10. 10. 生成AIで同級生を裸に 過去最多
  1. 11. 「無能」と認定されるプロセス
  2. 12. 「銀行は信用できない」危機感
  3. 13. 絶対寝過ごしたくない駅がやばい
  4. 14. 親が陰謀論者に? 脱却させる方法
  5. 15. 往復で30万円超 物価高が家計に
  6. 16. 今年の年末調整は何が変わる?
  7. 17. 賞与「不支給」企業の裏事情
  8. 18. 「考えが浅い人」との決定的な差
  9. 19. なぜか評価されない人の「言葉」
  10. 20. 「年金制度改正法」の節税効果
  1. 1. 「GeminiがGPT超えの成長」指摘
  2. 2. 思い切った仕様「iPhone Air」
  3. 3. Xiaomi 17 Ultraは15万5000円
  4. 4. au iPhone16の価格を値下げ
  5. 5. iPadOS 26では新たなウインドウ
  6. 6. iPhone 18にイメージセンサーか
  7. 7. Xmas前に独身偽装 名も年齢も嘘
  8. 8. ヤマダ RORO洗濯機用給水ホース
  9. 9. サムスン 公式ストアを開店
  10. 10. フィルムカメラ MF撮影のコツ
  1. 11. 加湿器はやっぱり、ガシガシ使える実力派がいちばん
  2. 12. 北海道電力「支援制度」を取得
  3. 13. 脱炭素はビジネスチャンスになるのか？ 理論と現場が交差した「デカボサミット2025」レポート
  4. 14. 【今さら聞けない】LINEの基本！メッセージ・スタンプ・写真の送り方をLINE専門家ひらい先生が完全解説！
  5. 15. スマートグラスを買うのはまだ待ったほうがいい？ RayNeo X3 Proを試して感じた物足りなさ
  6. 16. 未発表の次期スタンダードスマホ「OPPO Reno15 A」のメーカー版「CPH2801」がGoogle Play対応製品に登録！SoCは据え置きに
  7. 17. 人材不足時代の「任せるDX」とは？kubell、メディア向けラウンドテーブルを開催
  8. 18. 電子マネーが使えない時の守り神。ちょうどいい金額とカードが収納できるケース
  9. 19. 木星の巨大な斑点 NASAが公開
  10. 20. お風呂剃り派に朗報です。ブラウンの防水「シリーズ9」が洗浄機付きでこの価格
  1. 1. 決定後コメに「クッソ吹いたw」
  2. 2. まさかドウデュースが…突然発表
  3. 3. 木瀬部屋で力士が暴力 師匠処分
  4. 4. 有馬記念で悲報 ファンから悲鳴
  5. 5. 大谷発言が「SAKE」訳され世界に
  6. 6. 尚弥「あと3、4年で世界一に」
  7. 7. 侍J 大谷ら8人のWBC出場発表
  8. 8. 井上尚弥「100%ない」と言い切る
  9. 9. ド肝抜かれた中日大谷の驚愕練習
  10. 10. 山田優「高級ホテル」な自宅公開
  1. 11. SASUKE全カットでも、リベンジへ
  2. 12. 「武豊とルメールおもろい」注目
  3. 13. 柏MF小屋松 名古屋に完全移籍へ
  4. 14. 巨人と契約 1年のつもりだった
  5. 15. ベリンジャーに4億ドル要求 波紋
  6. 16. 尚弥vsピカソ 在米記者たち予想
  7. 17. 大谷 日航CMで「侍」に大変身
  8. 18. 本田圭佑 元日本代表に言及
  9. 19. 有原が復帰決断 張本氏が予告
  10. 20. 大谷と真美子さん見た デートか
  1. 1. ぐるナイ・ゴチ 3人のクビが決定
  2. 2. 津田の返しにまさかの感動の声
  3. 3. TBS・田村真子アナ 結婚発表
  4. 4. 突如暴かれた宮崎麗果氏の裏の顔
  5. 5. ほぼ残飯処理 石原さとみに驚き
  6. 6. ビル非常階段にほぼ全裸の遺体
  7. 7. 宮崎麗果氏 1億5000万円を脱税か
  8. 8. こち亀交代に「若返り…衝撃」
  9. 9. 真木よう子出産 間が悪いと指摘
  10. 10. 「S氏」愛さんに無利息で3億円か
  1. 11. 春日の妻から「別居したい」告白
  2. 12. 優里 クリスマスに緊急搬送
  3. 13. ゴチ6回目残留「強すぎ！」の声
  4. 14. はんにゃ川島と離婚後にキッパリ
  5. 15. 津田とキスの女優 衝撃グラビア
  6. 16. 田村アナ結婚報告で「恐縮です」
  7. 17. 「Mステ SUPER LIVE」タイテ発表
  8. 18. SASUKE あと1秒で完全制覇逃す
  9. 19. ゴチ無念のクビ 涙浮かべ叫ぶ
  10. 20. 妻は「とくダネ!」記者だった
  1. 1. アイドル「眼球取って洗える」
  2. 2. 「悪いほくろ」色が混ざり合う
  3. 3. UNIQLO新作「完売前に確保」を
  4. 4. なぜ男性器を笑いものに 怒りも
  5. 5. 軽くてお洒落 しまむら購入品
  6. 6. 資産1千万 年末年始行かない場所
  7. 7. NHK 公共放送なのに商行為か
  8. 8. 既婚者マチアプ やり逃げされた
  9. 9. たこ焼きの具「変わり種」1位は
  10. 10. 「可哀想」と言われ…51歳で婚活
  1. 11. 祖父母の「悪口」見逃すな 警鐘
  2. 12. UNIQLOカシミヤ4年ぶり購入 理由
  3. 13. 3児の母 年末片づけない場所3つ
  4. 14. 40代OLのリアルな洋服事情
  5. 15. キムタク着用服 夫に着せてみた
  6. 16. 無印のグレーセーターが上品すぎ
  7. 17. 周囲を振り回すOL 正体は?
  8. 18. 2000円台 ワークマンのアウター
  9. 19. 立ったままでもできる腹筋トレ
  10. 20. 売り切れないでほしいミスド新作

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得