ルビオ米国務長官（ゲッティ＝共同）【ワシントン、ブリュッセル共同】トランプ米政権は18日、パレスチナ自治区ガザ攻撃を巡りイスラエルを不当に標的とした捜査の推進に関わったとして、国際刑事裁判所（ICC、赤根智子所長）の裁判官2人に制裁を科した。ルビオ国務長官は「ICCは政治的な行動を続けている。権力乱用は容認しない」との声明を出した。イスラエルのネタニヤフ首相の逮捕状を出したことなどを理由にICCを敵視する