12月6日、東京・JR錦糸町駅近くにある雑居ビルで、乳児の遺体の一部が発見された。「警察によると、乳児は生後数カ月で、頭部はポリ袋に包まれた状態で発見され、手足は別の容器に入れられていました。遺体があった雑居ビルの2階は、派遣型風俗店に登録した女性が待機する事務所兼待機所でした。カーテンで仕切られたそれぞれのスペースに、女性が待機していたようです」（社会部記者）錦糸町といえば、都内でも有数の風俗店が