前編記事【全国病院「経営努力ランキング」を実名で大公開…医療「大赤字時代」を生き抜く「トップ病院」はココだった】より続く。なぜ「地方の大病院」が強いのか？ランキング上位には、意外にも地方の病院が多い。医療界では、高知や鹿児島といった幕末〜明治時代の「雄藩」の医療がいまも充実していることが知られている。やはり、「病院の経営努力度」を示すと言われる機能評価係数?でも、?大学病院では鹿児島大学病院や長崎大