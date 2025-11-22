台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁に中国が反発し、日中関係の緊張が高まっている。そんななか、台湾で?高市早苗チョコ?が販売されたとして、台湾のＳＮＳユーザーが「買い占めなきゃ」と盛り上がっている。台湾メディア・自由時報が２１日、報じた。中国外務省領事部が中国国民に対し「近い将来、日本への渡航を控えるように」と強く求めたため、２１日までに日本行きの航空チケット約５４万件以上がキャンセルされ、