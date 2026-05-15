【SVリーグ】大阪ブルテオン 3ー1 ジェイテクトSTINGS愛知（5月10日・男子CS準決勝）【映像】試合中にガムを“拾い食い”する珍事男子バレーの試合で、日本代表選手が試合中、ふいに落としたガムを拾ってまた口に運ぶ珍しい行動を見せた。まさかのシーンに「3秒ルールしてるw」などの反響が寄せられた。大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）セミファイナルの第2戦が行われ、レギュラーシーズン3位のジェイテクトSTI