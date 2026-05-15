17日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）では、秋葉原に住みたいオタク夫と、家探しの不動産担当者から物件トラブルから妻になった新婚さんが登場する。 【写真】妻にキュン♡二次元にも負けない可愛さ 今回の新婚さんは東京都江戸川区に暮らす22歳の夫と24歳の妻。出会いはなんと不動産会社。秋葉原に住みたいと物件探しに訪れた夫と、その担当者だった妻が、まさかの夫婦