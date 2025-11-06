Snow Manが、11月5日放送の『週刊ナイナイミュージック』（フジテレビ系）に出演。最新アルバム『音故知新』のリリースを記念した“30分まるごとSnow Manスペシャル”として登場し、「TRUE LOVE」と「カリスマックス」を披露した。 【画像】Snow Man新衣装＆スーツの『週刊ナイナイミュージック』オフショット／Snow Manと岡村隆史の“身長差”ショット ■Snow Man9人がぎゅっと集まった自撮りショット