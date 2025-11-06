Snow Manが、11月5日放送の『週刊ナイナイミュージック』（フジテレビ系）に出演。最新アルバム『音故知新』のリリースを記念した“30分まるごとSnow Manスペシャル”として登場し、「TRUE LOVE」と「カリスマックス」を披露した。

■Snow Man9人がぎゅっと集まった自撮りショット

Snow Manの公式Instagramのストーリーズでは番組出演の前後で集合ショットを公開。向井康二を中心に、メンバーが笑顔でぎゅっと集まる1枚に。グループの仲の良さが伝わる写真となっている。

■「スノLOOKBOOK」新衣装を披露！

Snow Manの公式Xでは、「#TRUELOVE」「#カリスマックス」などのタグとともに、「初出しスクープいかがでしたか!?」と呼びかけた。1枚目は個性を活かしたスタイリングで並ぶ9人。2枚目は番組ステージでスーツ姿で“カリスマックスポーズ”をきめている。

さらに「スノLOOKBOOK」として、新衣装を全身ショットで公開。ラウールはネイビーのベストにデニムとロングブーツ、深澤辰哉はグリーンのニット×タイで柔らかさを演出。目黒蓮はスカートルックで新鮮な個性を見せ、佐久間大介はレザージャケットにゴールド刺繍入りパンツを合わせ、華やかに仕上げた。

ファンからは「いわさくセットアップ分けっこしてる」「めめのスカートかわいい」「全員が驚異のお顔の小ささ」「みんなスタイルおばけ」「衣装も大優勝」「どのスタイリングも素敵」「衣装のセンスが神すぎる」といった声が寄せられている。

■Snow Manと岡村隆史の身長差にも反響！

なお、番組公式SNSでも別カットオフショットが公開。ナインティナインの岡村隆史と矢部浩之を囲むようにSnow Manが並んだショットには、「同じ身長だから妄想して最高にメロい」「Snow Manと並ぶとこうなるんだってドキドキしてる！」「身長差を擬似体験できるのありがたい」など、身長156cmの岡村と自分を重ね合わせるファンも続出している。

