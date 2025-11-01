山形県南陽市ではけさ6時45分ごろ、クマの警戒に当たっていた市職員の58歳の男性が折れた柿の木を調べていたところ、やぶから飛び出してきたクマに右手を引っかかれ、右手を骨折する大けがをしました。近くの赤湯小学校では先月、クマに玄関のドアガラスを破られる被害があり、職員2人で付近をパトロールしていました。クマはやぶに逃げ、猟友会が箱わなを仕掛けたほか、市や警察で警戒しています。