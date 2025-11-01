「移動してください！キープムービング（Keep moving）！」。「梨泰院惨事」発生から3年が経過した31日夜、ソウル竜山区（ヨンサング）梨泰院には金曜日の夜を楽しむ人々で混み合った。ハロウィーンを迎え、映画や漫画の主人公のように着飾った人、おばけや怪物に扮装をした人たちが集まり、お祭りムードだった。飲食店やクラブが集まる梨泰院の世界飲食物通りでは約25メートル間隔で警察官と竜山区庁の職員が配置され、誘導棒を振