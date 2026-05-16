戦前から続く競争名古屋〜伊勢市・鳥羽間は、戦前から国有鉄道と私鉄の間で競争が行われていました。【俊足】快速「みえ」の車窓から海を見る（写真）国有鉄道が鳥羽まで開通したのは、1911（明治44）年のこと。しかし、1930（昭和5）年に伊勢電気鉄道が桑名〜大神宮前間を開通させて伊勢神宮への輸送を開始したため、国有鉄道側は準急列車を設定し、名古屋〜山田（現・伊勢市）間を約2時間20分で結びました。1938（昭和13）