◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）力強くカムバックした。則本昂大投手（３５）がバットを真っ二つにへし折った。最後は田村を詰まらせて捕邪飛。移籍後最長タイ７回を５安打０封で無四球と熱投した。しかしリリーフが救援失敗。５度目の挑戦でも初勝利をつかむことはできなかったが「今年一番のピッチングができたと思います」とうなずいた。最速１４９キロの直球にはノビがあり、中盤に