◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４ｘ―２広島（１３日・福井）巨人が２試合連続でサヨナラ勝利を収めた。先発した則本昂大投手が７回を５安打、無四球無失点の快投劇を見せて勝利投手の権利を得て降板したが、８回に大勢が同点弾を浴びて延長戦に突入。９、１０、１１回の好機は逃したが、１２回に坂本勇人内野手が逆転サヨナラ３ラン。２夜連続となる劇的な白星を手にした。延長戦の末に劇的なドラマが待っていた。１２日の岐阜・