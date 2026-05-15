巨人の則本昂大投手（３５）が１４日に一軍登録を抹消。前日１３日の広島戦（福井）に移籍後初＆今季初勝利をかけて先発し７回無失点と好投するも救援陣がリードを守り切れず、待望の白星はまたしてもお預けとなっていた。?５度目の正直?もかなわなかった。４月末に一軍登録を抹消されて以来、久々の一軍登板となった則本。開幕から好投を続けながらも勝ち運に恵まれず、移籍後未勝利だった右腕は、この日は初回から出力全開で広