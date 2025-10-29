社会人2年目・ZAi編集部員のザイゼンがお金の“基礎知識”をあれこれ学ぶ連載「目指せ！ お金名人」。今回のテーマは「学生時代に納めていなかった国民年金の追納」。大学生の間はお金の余裕がなく、学生納付特例を使って国民年金保険料を納めなかった人も多いだろう。一定期間以内であれば、後からでもその分の保険料を追納することは可能だが、果たして追納するとどれくらい年金が増えるのか？ ファイナンシャル・プランナーの松