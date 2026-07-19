節税
『節税』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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中古アパート経営で減価償却費と修繕費を正しく活用し手残りを増やす方法
修繕費は即時経費化できるが、売却時の税負担増につながる仕組みに注意が必要である
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年8月4日
2026年8月3日
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防衛特別法人税と社保負担増が黒字企業のキャッシュを圧迫する構造とは
公認会計士の辻哲弥氏によると黒字企業ほど現金が削られやすい構造になるという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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出張で予約したホテルが3万円のはずが30万円、経費はどこまで認められるか
会社は8万円を負担したが、残る7万円は本人の自己負担となったとのこと
弁護士ドットコム
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学生時代の年金未納分を親が追納すると節税になる可能性がある
生計を一にする場合、支払った金額について社会保険料控除を受けられるという
ファイナンシャルフィールド
2026年8月2日
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父がNISAで運用する2500万円を孫に残す場合、相続税の2割加算に注意が必要
NISA非課税は本人死亡時点までで、孫への口座引き継ぎは不可能である
ファイナンシャルフィールド
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退職金2000万円の手取りはいくら？一括・分割の税負担の違いを解説
勤続30年なら退職所得控除等により税負担は数十万円程度に収まる
ファイナンシャルフィールド
2026年8月1日
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令和8年税制改正でシニア世代の所得税が軽減、夫婦分散で節税も
基礎控除の上乗せ拡大により年収200万円の所得税がゼロになるなど恩恵大
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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国税庁のAIシステム「KSK2」が本格稼働、税務調査の選定方法が大きく変わる
全国統一基準でデータを分析し、同業他社比の異常値や取引先との矛盾を検知するという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年7月31日
2026年7月29日
2026年7月28日
2026年7月26日
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年収720万円・52歳会社員が新NISAよりiDeCoを優先する理由をFPが解説
iDeCoは約7年半で拠出207万円が465万円超に育ち節税額も62万円に達したという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年7月23日
2026年7月21日
2026年7月20日
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2026年4月導入の防衛付加税が優良企業のキャッシュフローを圧迫する理由
防衛付加税と社会保険適用拡大により利益企業ほど手残りが減る構造になる
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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新NISAで米国高配当株を買い続けた50代、スピンオフで非課税枠を失う
保有株がスピンオフにより親株・子株ともに一般口座へ強制払い出しとなった
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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KDDI共同創業者・千本倖生氏の子4人が贈与税で追徴処分
日刊ゲンダイDIGITAL