国民年金
『国民年金』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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公的年金の積立金総額が302兆円に達し、GPIF好調を背景に過去最高を更新
FNNプライムオンライン
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月収30万円のフリーランスの娘、老後資金の備えは十分か確認したい
厚生年金がない分、iDeCoや小規模企業共済で自ら老後資金を積み立てる必要がある
ファイナンシャルフィールド
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運用資産約300兆円のGPIFと同じ投資法を個人でも実践できる
デイリー新潮
2026年8月6日
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夫の死後、遺族年金が届くまで最長4カ月かかる仕組みを解説
妻の厚生年金が遺族厚生年金を上回る場合、受給額はゼロになるとのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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年収100万円のパート主婦が110万円に増やして社会保険に加入すると損か得か
社会保険加入で手取りは年約16万円減るが将来の年金は増加するとのこと
ファイナンシャルフィールド
2026年8月5日
2026年8月3日
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専業主婦の第3号被保険者制度、廃止されたら過去の保険料はどうなるのか
第3号は未納扱いでなく、第2号被保険者全体で負担する仕組みである
ファイナンシャルフィールド
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学生時代の年金未納分を親が追納すると節税になる可能性がある
生計を一にする場合、支払った金額について社会保険料控除を受けられるという
ファイナンシャルフィールド
2026年8月2日
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定年前まで部長だった父の月18万円年金、平均と比べた実際の位置づけとは
厚労省統計では月18万円以上の受給者は全体の約31％にとどまり比較的高い水準といえる
ファイナンシャルフィールド
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父が亡くなった後に年金が振り込まれた場合、返金は必要なのか
死亡月分までは未支給年金として請求可能だが、翌月分以降は返金対象となる
ファイナンシャルフィールド
2026年8月1日
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扶養内パートを続けるか社会保険に加入して働くか、損得を整理する
年収が130万円をわずかに超えると社会保険料負担が年20万円超になるという
ファイナンシャルフィールド
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ねんきん定期便で老後の受取見込額を手早く確認する方法
年金の見込額は年額表示のため、月額換算は12で割る必要がある
ファイナンシャルフィールド
2026年7月31日
2026年7月30日
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年収900万と400万の兄弟、将来の年金額に2倍以上の差はつくのか
老齢基礎年金は加入期間が同じなら同額で年収の影響を受けない仕組み
ファイナンシャルフィールド
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定年退職後の医療保険は自動移行されず、期限内の手続きが必要
再就職・国保加入・任意継続・被扶養者の4択から期限内に手続きが必要となる
ファイナンシャルフィールド