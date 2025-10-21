ニューストップ > 国内ニュース > 新内閣の顔ぶれ、次々と明らかに 女性の閣僚は2人にとどまる見通しか 高市早苗氏が自民党新総裁に 時事ニュース 自民党 内閣改造 FNNプライムオンライン 新内閣の顔ぶれ、次々と明らかに 女性の閣僚は2人にとどまる見通しか 2025年10月21日 11時52分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 21日、自民党の高市早苗総裁が女性初の首相に就任する見通しだ 顔ぶれが明らかになりつつある新内閣では、女性閣僚は2人にとどまる見通し 財務相に片山さつき氏、経済安全保障相に小野田紀美氏が起用されるという 記事を読む 関連の最新ニュース 高市早苗氏が自民党新総裁に 記事時間 新内閣の顔ぶれ、次々と明らかに 女性の閣僚は2人にとどまる見通しか 記事時間 10/21 10:00 防衛大臣に小泉進次郎氏、財務大臣には片山さつき氏を起用へ 内閣人事 記事時間 10/17 06:41 高市早苗氏の「馬車馬」発言、なぜ反発を呼んだのか？ おすすめ記事 「死んでしまえと言えばいい」田原総一朗氏 “反高市”の野党への衝撃提案にスタジオ騒然…SNSでも「BPO案件」と疑問の声 2025年10月20日 16時5分 徳島大大学院で男性遺体 口と鼻出血、身元捜査 2025年10月20日 18時32分 「よくぞ言った」ゆうちゃみ、選挙特番での“酷評”を覆す立憲・野田代表へのド直球質問が話題 2025年10月18日 18時0分 【速報】JR山手線大塚駅で“催涙スプレー” 優先席巡るトラブルか 女を現行犯逮捕−警視庁 2025年10月20日 20時58分 【速報】自民・高市早苗総裁が第104代首相に選出 憲政史上初の女性首相 2025年10月21日 13時48分