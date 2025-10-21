新内閣の顔ぶれ、次々と明らかに 女性の閣僚は2人にとどまる見通しかFNNプライムオンライン

新内閣の顔ぶれ、次々と明らかに 女性の閣僚は2人にとどまる見通しか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 21日、自民党の高市早苗総裁が女性初の首相に就任する見通しだ
  • 顔ぶれが明らかになりつつある新内閣では、女性閣僚は2人にとどまる見通し
  • 財務相に片山さつき氏、経済安全保障相に小野田紀美氏が起用されるという
記事を読む

関連の最新ニュース

高市早苗氏が自民党新総裁に

記事時間

新内閣の顔ぶれ、次々と明らかに 女性の閣僚は2人にとどまる見通しか

記事時間

icon

10/21 10:00

防衛大臣に小泉進次郎氏、財務大臣には片山さつき氏を起用へ 内閣人事

記事時間

icon

10/17 06:41

高市早苗氏の「馬車馬」発言、なぜ反発を呼んだのか？

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 「死んでしまえ」田原氏に騒然
  2. 2. 大学に男性遺体 口と鼻から出血
  3. 3. ゆうちゃみが野田代表の核心突く
  4. 4. 山手線でスプレー? 席巡り騒動か
  5. 5. 高市氏が104代首相 初の女性首相
  6. 6. Amazon配達で副収入 意外な利点
  7. 7. 進次郎氏が防衛大臣へ 内閣人事
  8. 8. 全員不合格なのに…セブンに殺到
  9. 9. 三原氏の会見「質問ゼロ」の衝撃
  10. 10. 「石破氏のほうがマシ」の声が
  1. 11. 「深さ30mの湖底に人いた」通報
  2. 12. 米倉「大麻だと知らず」と発言か
  3. 13. 加藤茶「死んでもいい」返し賛否
  4. 14. マツコ「解散させた」発表に衝撃
  5. 15. 「笑点」で漫才披露したら大炎上
  6. 16. なぜ蛇口から水 防カメ見て衝撃
  7. 17. 高市氏の隣で口ポカーン TV映る
  8. 18. 高市内閣 閣僚の顔ぶれ全容判明
  9. 19. 伊東市長 賞与のため辞職せずか
  10. 20. 売春強要か No.1モテ店員の正体
  1. 1. 大学に男性遺体 口と鼻から出血
  2. 2. 山手線でスプレー? 席巡り騒動か
  3. 3. 進次郎氏が防衛大臣へ 内閣人事
  4. 4. 「深さ30mの湖底に人いた」通報
  5. 5. なぜ蛇口から水 防カメ見て衝撃
  6. 6. 高市内閣 閣僚の顔ぶれ全容判明
  7. 7. 売春強要か No.1モテ店員の正体
  8. 8. 花火写真 市民1人の苦情で撤去
  9. 9. 性暴行を指示…元恋人への犯行
  10. 10. 日本人男性から性被害 動画拡散
  1. 11. 要注意「脳を壊す」生活習慣
  2. 12. 参政党 まさかの矛盾指摘される
  3. 13. 「アッコに」番組終了が秒読みか
  4. 14. トヨタ新型「ランクルFJ」初公開
  5. 15. 高市氏は「総理なることが目的」
  6. 16. 伊東市長 賞与のため辞職せずか
  7. 17. 生前の予約投稿→ネット民が哀悼
  8. 18. 軽井沢の別荘地が廃墟化? 実態は
  9. 19. クッキリ服 佳子さまが選んだか
  10. 20. 保育士10人が虐待 具体的な内容
  1. 1. 「死んでしまえ」田原氏に騒然
  2. 2. 高市氏が104代首相 初の女性首相
  3. 3. 三原氏の会見「質問ゼロ」の衝撃
  4. 4. 高市氏の隣で口ポカーン TV映る
  5. 5. 小野田紀美氏が経済安保相を兼務
  6. 6. パパ・ママ呼びの高校生が過半数
  7. 7. 小泉防衛相マジか 疑問が相次ぐ
  8. 8. 玉木氏 議員定数減巡り態度変化
  9. 9. 14歳差夫婦 妻死去で残酷な現実
  10. 10. 首相選挙で無所属議員に3票 騒然
  1. 11. 高市氏、原子力潜水艦を導入か
  2. 12. 養護施設で刺青「14歳が彫った」
  3. 13. 駅ホームから落下させる 男逮捕
  4. 14. 高市早苗首相が誕生 今後の流れ
  5. 15. 高市氏 首相選出の瞬間険しい顔
  6. 16. 高市氏は男社会を突破した 称賛
  7. 17. 山本拓氏 初の「首相の夫」に
  8. 18. 野田代表 高市首相と厳しく対決
  9. 19. 赤沢亮正氏 赤ちゃんと呼ばれた
  10. 20. 公明党の「嘘」竹田恒泰氏が指摘
  1. 1. 「日本は次元が違う」韓国に指摘
  2. 2. 中国がノーベル賞とは無縁な理由
  3. 3. 乱倫バスツアー 巨額費用を告白
  4. 4. 米ウ首脳会談 何度も怒鳴り合い
  5. 5. 日本のレアアース戦略が「進展」
  6. 6. トイレの洋式化 台湾で問題も
  7. 7. トランプ氏「私もあなたが嫌い」
  8. 8. テスラ愛好者 米横断チャレンジ
  9. 9. AIの発達で「仕事奪われる」懸念
  10. 10. 徳島の「痛車グランプリ」を観戦
  1. 11. ルーブル美術館に強盗 回収不能?
  2. 12. 中国に外国人観光客が殺到
  3. 13. 韓国政府のサーバールームで爆発
  4. 14. トランプ氏、近く「日本に行く」
  5. 15. 「物価ヤバい」ラスベガスで驚き
  6. 16. EU 露ガス輸入の全面停止を計画
  7. 17. SPY×FAMILY 最新話に中国で反響
  8. 18. 露 高市首相の日本に期待できず
  9. 19. 中国 農村の活気ある発展ぶり
  10. 20. 中国の「のんびり旅行」が人気
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. 風呂の水道光熱費を節約する方法
  3. 3. 新人のほうが160円高い 即行退職
  4. 4. 多くの新興国が発展できない訳
  5. 5. Amazonの「圧倒的な強み」とは
  6. 6. 「異能の総合商社」が目指す未来
  7. 7. PC重いほど割引 驚きの駅弁販売
  8. 8. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
  9. 9. NY株式 ダウ平均は続伸も...
  10. 10. 更年期の不調 原因は「酸欠」?
  1. 11. 「給付付き税額控除」の仕組み
  2. 12. 自動車の維持費 40年間で倍増
  3. 13. 子ども食堂を政治利用? 炎上も
  4. 14. 14歳差夫婦 妻死去で残酷な現実
  5. 15. 方向音痴で退職 心折れちゃった
  6. 16. 老齢年金の繰下げ 注意点は?
  7. 17. 50代でも取れば人生勝ち組の資格
  8. 18. トランプ氏 重視する問題に言及
  9. 19. 3LDKでエアコン1台 驚きの謎
  10. 20. Amazonウェブサービス 障害発生
  1. 1. 既読つけず LINEチェックの方法
  2. 2. ダイソーのカードホルダーが便利
  3. 3. イヤホンの市場に少しした変化
  4. 4. Apple 新iOSの「ガラス」減らす
  5. 5. 便利 YouTube動画をLINEで共有
  6. 6. 従来のドラレコとの違いに驚き
  7. 7. 米造幣局 革新的な1ドル硬貨公開
  8. 8. 「スマホリング」試してみた
  9. 9. Anker 対象製品の回収を開始
  10. 10. 保存先はHDDかSSDか 回答編
  1. 11. 「スマホ立てるポーチ」が便利
  2. 12. Android 身元確認義務化に反発
  3. 13. 山善が半額以下 優秀保冷温庫
  4. 14. 車を「鳥のフン」されやすい車
  5. 15. 今後注目のAIニュースを一挙紹介
  6. 16. Excelで年齢を自動計算 便利技
  7. 17. AIがウィキペディアにダメージか
  8. 18. iOS26で利用可能になった新機能
  9. 19. 極寒の海底で過酷な救出劇
  10. 20. ファミペイ 還元額は年率3%に
  1. 1. SB 祝勝会でビール使用せず
  2. 2. 日本ハム 9年ぶり日本S進出逃す
  3. 3. WS前のド軍に「前代未聞」の問題
  4. 4. マリナーズ悲願ならず 選手呆然
  5. 5. 大谷の行動に「謙虚すぎるだろ」
  6. 6. 長野氏発言に巨人幹部が大焦りか
  7. 7. 大谷は高校生レベル 酷評に皮肉
  8. 8. SB激震 巨人が有原航平を獲得か
  9. 9. おかもとまりさんのビキニに反響
  10. 10. ゲレーロ涙「まだ終わってない」
  1. 11. モイネロ 感情爆発した理由吐露
  2. 12. 監督が ドラフト会議不参加の訳
  3. 13. 真美子さんだけ白い 注目集まる
  4. 14. 大谷の偉業HR球 7億円以上の価値
  5. 15. トランプ氏が称賛 大谷は驚異的
  6. 16. 9試合で11得点でも 上田を疑問視
  7. 17. 大谷 WSでは大ブーイング濃厚か
  8. 18. 甲子園を春夏連覇 元主将の現在
  9. 19. DeNA 三浦前監督にポスト用意へ
  10. 20. 巨人に「ブランド力ない」嘆きが
  1. 1. ゆうちゃみが野田代表の核心突く
  2. 2. 全員不合格なのに…セブンに殺到
  3. 3. 「石破氏のほうがマシ」の声が
  4. 4. 加藤茶「死んでもいい」返し賛否
  5. 5. 米倉「大麻だと知らず」と発言か
  6. 6. マツコ「解散させた」発表に衝撃
  7. 7. 「笑点」で漫才披露したら大炎上
  8. 8. 山口真由氏の後任 吉村氏を批判
  9. 9. 宮根が田久保氏追及 放送事故級
  10. 10. ヤリ手か ディーンの元妻の素顔
  1. 11. 「女性用玩具」で評価上げた綾瀬
  2. 12. 少々危うい 旅サラダでヒヤヒヤ
  3. 13. 万博独館「日本に残ります」宣言
  4. 14. 田原総一朗氏に永久追放求める声
  5. 15. 阿部寛・二階堂ふみ・二宮和也・松坂桃李ら「VIVANT」続編キャスト総勢26人発表 本編映像も公開
  6. 16. タトゥーで紅白落選? 論争の行方
  7. 17. 草なぎドラマの描写 容認できぬ
  8. 18. 報告ゼロ&たった27秒 会見に批判
  9. 19. 江角マキコさん イベント参加へ
  10. 20. 大泉に紹介され交際 3カ月で破局
  1. 1. 思わずときめく マック新作パイ
  2. 2. 人生変わる 40代からのお洒落論
  3. 3. 運気が上がるときの「前兆」とは
  4. 4. PTAで既読スルー ママ友に驚き
  5. 5. 元子役が40歳 引きこもり続ける
  6. 6. 発達障害? すぐ怒る子への対処法
  7. 7. 5つ星 総合リゾートホテルの魅力
  8. 8. 待ってたよーー ミスド新作絶賛
  9. 9. これ100均だなんて…! 主婦衝撃
  10. 10. ローソン100 ドラクエとコラボ
  1. 11. 秋の1軍? ユニクロの新作ワンピ
  2. 12. かわいすぎる「熱海プリン」
  3. 13. 1枚で着こなしが決まるGUシャツ
  4. 14. 合コンで無理 かわいい断り方
  5. 15. 体型カバー ハニーズのトップス
  6. 16. 家事育児は妻任せ 夫に妻が後悔
  7. 17. 独名門「テディベア」とコラボ
  8. 18. 偉そうな言動の幼稚園 園を追放
  9. 19. しまむらのふわふわサンダル登場
  10. 20. 水森亜土のポップアップストア