きょう（21日）発足する高市内閣の人事の概要が続々と明らかになっています。経済政策のカギを握る財務大臣には片山さつき元地方創生担当大臣が起用されることになりました。防衛大臣には小泉進次郎農水大臣、外務大臣には茂木元幹事長、総務大臣に林官房長官、官房長官には木原稔元防衛大臣、経済産業大臣には赤沢経済再生担当大臣が起用されます。国家公安委員長に赤間二郎衆院議員、経済安保大臣には小野田紀美参院議員が起用さ