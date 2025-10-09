ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 「支持率下げてやる」発言、正体は時事通信社のカメラマンだった 高市早苗氏が自民党新総裁に 時事ニュース 自民党 時事通信 デイリースポーツ 「支持率下げてやる」発言、正体は時事通信社のカメラマンだった 2025年10月9日 11時31分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市早苗総裁の取材を待つ間に「支持率下げてやる」と話していた人物 時事通信社は、同社の映像センター写真部配属の男性カメラマンだと発表した 同社のX投稿によると、「本人を厳重注意した」とのこと 記事を読む 関連の最新ニュース 高市早苗氏が自民党新総裁に 記事時間 「支持率下げてやる」発言、正体は時事通信社のカメラマンだった 記事時間 10/08 17:04 新総裁・高市早苗氏は否定も…自民党内にくすぶる「早期解散」 記事時間 10/08 06:38 自民党総裁選、なぜ小泉進次郎氏に「大誤算」が起きた？専門家の見解は おすすめ記事 プレーヤー気取る政治部記者たち 高市会見待ちながら「支持率下げてやる」...中継で流れて大ヒンシュク 2025年10月8日 10時15分 シャープらしさはどこへ｢鴻海流改革｣10年の真実 2025年10月7日 5時40分 「支持率下げてやる」拡散動画に反応か テレ東名物記者「冗談であれ、許されない言葉がある」 2025年10月8日 8時18分 ひらい先生「LINEの写真がいつの間にか消える」問題を徹底解説！“アルバム機能で大切な思い出を守ろう” 2025年10月3日 18時3分 スマイリーキクチ “支持率下げてやる”映像炎上に警鐘「情報操作はメディアだけではありません」 2025年10月9日 11時20分