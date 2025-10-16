1992年1月、自民党は党大会で党員数を発表した。それによると党員546万人は史上最多だったという。自民党の党員数は変動が激しく注意が必要だが、それでも80年代や90年代は平均して約300万人の党員を擁していた。92年の党大会から30年以上の時が流れ、自民党が今年9月に発表した党員数は91万5574人だった。（全2回の第1回）＊＊＊【写真を見る】「ホテルの部屋で、飲みィのやりィのやりまくった」かつては“イケイケ”だった