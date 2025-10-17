ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 高市早苗氏の「馬車馬」発言、なぜ反発を呼んだのか？ 高市早苗氏が自民党新総裁に 高市早苗 時事ニュース ゴシップ 自民党 デイリー新潮 高市早苗氏の「馬車馬」発言、なぜ反発を呼んだのか？ 2025年10月17日 6時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市早苗氏の「馬車馬」発言が反発を呼んだ件についてデイリー新潮が報じた 仕事を上司から振られる組織人は「働かされている」感覚から反発すると筆者 「仕事を選べない人間の苦悩である」「『仕事＝苦役』の考えがある」とした 記事を読む 関連の最新ニュース 高市早苗氏が自民党新総裁に 記事時間 高市早苗氏の「馬車馬」発言、なぜ反発を呼んだのか？ 記事時間 10/16 06:41 高市早苗氏を待ち受ける「短命政権」可能性 公明党が連立離脱で厳しい局面 記事時間 10/14 05:05 高市早苗氏が首相に指名されたら、閣僚人事は？要職に起用されそうな人物 おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 【衝撃】小室眞子さんがアメリカの高級雑誌の表紙に！日本では“ありえない”光景と6ページ特集の中身 2025年10月16日 12時0分 「目黒蓮の降板が決定打か」と関係者、数々の“周防作品”を生み出した映画製作会社が破産 2025年10月16日 16時0分 “疑惑”渦中の米倉涼子のダンサー恋人がブログでコメント「父の病状が悪化」帰国までのタイムリミットとは 2025年10月16日 19時10分 ビルの窓から女性が転落…何が？ 2025年10月16日 18時29分