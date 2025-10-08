ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 自民党総裁選、なぜ小泉進次郎氏に「大誤算」が起きた？専門家の見解… 高市早苗氏が自民党新総裁に 小泉進次郎 時事ニュース 自民党 ゴシップ 週刊女性PRIME 自民党総裁選、なぜ小泉進次郎氏に「大誤算」が起きた？専門家の見解は 2025年10月8日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 小泉進次郎氏が総裁選で敗れた要因について、週刊女性PRIMEが報じた 「ステマ問題のような新たな疑惑を作ってしまったのは致命的」と専門家 党の抜本的な改革を目指していたが、勝っても実現は難しかっただろうとした 記事を読む 関連の最新ニュース 高市早苗氏が自民党新総裁に 記事時間 自民党総裁選、なぜ小泉進次郎氏に「大誤算」が起きた？専門家の見解は 記事時間 10/07 10:30 自民党、新たな執行部人事を発表 麻生太郎氏が副総裁に起用される 記事時間 10/07 07:35 「高市執行部」7日に発足 新四役の2人は麻生派、午前の総務会で新人事決定 おすすめ記事 ハダカにされて殴る蹴るの虐待を受けたことも…中学の成績はトップクラス、高校では生徒会長→28歳で「たちんぼ」を始めた『女優の壮絶人生』 2025年10月7日 17時0分 ハッカー集団が犯行声明 アサヒにサイバー攻撃 2025年10月8日 10時34分 「一体どうした？三谷幸喜…」 フジの話題作「もしがく」がまさかの低視聴率スタート 「民放連ドラ」25年のブランクは長すぎたか 2025年10月8日 6時12分 投資アドバイザー・鳥海翔氏が突きつける！制度変更の死角を見逃すな『【緊急】政府が国民に隠す罠！2026年までに知らないと大損するマイナンバーカードの真実について解説します！』 2025年10月3日 18時0分 梅沢富美男の“断罪”にファンが激怒…草間リチャード敬太の中継映像受け「お酒のせいにするんでしょうけど」 2025年10月7日 20時5分