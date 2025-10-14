自民党の高市総裁は、近く召集される臨時国会で首相に指名された場合の閣僚人事で、防衛相に小泉進次郎農相（４４）（衆院神奈川１１区、当選６回）、総務相に林芳正官房長官（６４）（衆院山口３区、当選２回・参院５回）を起用する方向で調整に入った。複数の自民関係者が明らかにした。外相には茂木敏充・元幹事長（７０）（衆院栃木５区、当選１１回）を充てる方向だ。３氏はいずれも４日に投開票された党総裁選に立候補し