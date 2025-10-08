ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 新総裁・高市早苗氏は否定も…自民党内にくすぶる「早期解散」 高市早苗氏が自民党新総裁に 自民党 時事ニュース ゴシップ FRIDAYデジタル 新総裁・高市早苗氏は否定も…自民党内にくすぶる「早期解散」 2025年10月8日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市早苗氏が否定した早期の衆院解散について、FRIDAYが取り上げた 自民党関係者は「『鉄は熱いうちに打て』だ」とコメント 「年内もしくは年明けにも動きがあってもおかしくない」と語った 記事を読む 関連の最新ニュース 高市早苗氏が自民党新総裁に 記事時間 新総裁・高市早苗氏は否定も…自民党内にくすぶる「早期解散」 記事時間 10/08 06:38 自民党総裁選、なぜ小泉進次郎氏に「大誤算」が起きた？専門家の見解は 記事時間 10/07 10:30 自民党、新たな執行部人事を発表 麻生太郎氏が副総裁に起用される おすすめ記事 バカリズム タクシーで産後の妻が待つ病院へ パトカーに止められ衝撃展開「ありがたいんだけど…」 2025年10月8日 15時28分 《事務所退所→インスタ削除》堂本光一の“10年愛”女優に異変…「結婚だよ」一部ファンが再びザワつく 2025年10月8日 18時30分 《読めません》麻生太郎からの手紙を晒した自民党議員「失礼極まりない」“愚行”だらけの悪手に批判殺到 2025年10月8日 16時0分 「Adoテレビ出るの好きではない」とファンから冷ややかな声も…『バナナサンド』ハモリ我慢ゲームに登場予告も“カリスマ性崩壊”に危機感 2025年10月8日 19時57分 ホロライブ・綺々羅々ヴィヴィ、カードショップ経営シムでホロメン史上“最高額”カードを出す「1400万超えカード出た!!」 2025年10月8日 6時0分