³ùÅÄÂçÃÏ¤òÍÊ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¸½ÃÏ10·î18Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂè£¸Àá¤Ç¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÈËÜµòÃÏ¥»¥ë¥Ï¡¼¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½µ¢¤ê¤Î³ùÅÄ¤¬£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢³«»Ï£·Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£CK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò19ºÐ¤Î¥¯¥ë¥Ô¤ËÆ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¹¶¼é¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ëÅ¸³«¤Î¤Ê¤«¡¢27Ê¬¤Ë¤Ï³ùÅÄ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¤³¤Ü¤ì¤¿µå¤ò½¦¤Ã¤¿¥Ô¥Î¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Þ