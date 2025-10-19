鎌田大地が絶妙パスでゴールを演出！ パレスはマテタがハット達成、ボーマンスと３−３ドロー
鎌田大地を擁するクリスタル・パレスは現地10月18日、プレミアリーグの第８節でボーンマスと本拠地セルハースト・パークで対戦した。
日本代表帰りの鎌田が３−４−２−１のダブルボランチの一角で先発したパレスは、開始７分に先制点を献上。CKのこぼれ球を19歳のクルピに頭で押し込まれた。
その後は攻守が目まぐるしく変わる展開のなか、27分には鎌田がボールを奪い、こぼれた球を拾ったピノが左サイドからクロスを供給。マテタがヘディングシュートを放ったが、枠を捉えられない。
すると38分に追加点を与える。右サイドからのセメニョのクロスをゲイがクリアするも、こぼれ球に反応したクルピにダイレクトシュートを突き刺された。このまま２点ビハインドで前半を終える。
迎えた後半、反撃に出たいホームチームは64分に１点を返す。右サイドのムニョスのクロスに飛び込んだマテタがダイレクトでネットを揺らした。
さらにその５分後には同点に追いつく。左からの鎌田の見事な浮き球のパスをムニョスが折り返し、最後はマテタが押し込んだ。
さらに77分には途中出場のエンケティアがネットを揺らすも、オフサイドの判定で勝ち越しとはならず。
すると89分に痛恨の失点。右サイドを崩され、タバーニアーのクロスからクリスティーにダイレクトシュートを決められた。
しかし90＋７分にゲイが獲得したPKをマテタが確実に決めて再び同点に追いついた。このまま試合は３−３で終了。次戦は23日にヨーロッパカンファレンスリーグでAEKラルナカと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】同点弾を生み出した鎌田大地の見事なパス！
