大相撲の元力士「若麒麟」でプロレスラーの鈴川真一容疑者（４２）が、麻薬取締法違反（所持）の疑いで警視庁新宿署に逮捕されていたことが１７日までに分かった。鈴川容疑者は５月中旬に東京都新宿区の路上で、大麻リキッド約０・１グラムを所持した疑いで１６日付で逮捕された。取り調べに対して容疑を否認しているという。鈴川容疑者は大相撲時代の２００９年１月に乾燥大麻を所持していたとして現行犯で神奈川県警察に逮