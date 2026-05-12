米中首脳会談では農業分野も議題となりますが、中国側が持つ交渉カードの1つが「大豆」です。トランプ大統領は中国にアメリカ産大豆の輸入を拡大するよう求めていますが、なぜそれほど重要なのでしょうか。アメリカ中西部・アイオワ州。大豆やトウモロコシなどの栽培が盛んで、アメリカ有数の農業地帯として知られています。記者「アメリカでは今ちょうど大豆の種まきシーズンで、この畑でもまさに今その作業が行われています」900