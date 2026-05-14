ソウル・江南（カンナム）のホテルの客室で、多量の医療用麻薬を所持していた30代の女が警察に逮捕された。ソウル江南警察署は5月14日、30代の女Aを麻薬類管理法違反（向精神薬）の疑いで現行犯逮捕し、捜査中であると明らかにした。【写真】“ヤク中”にされたと主張した女子アナ（写真＝スポーツソウル日本版編集部）警察によると、Aは13日13時ごろ、ソウル市江南区のホテルの客室にて、処方を受けていない多量の医療用向精神薬