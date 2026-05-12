11日、フィリピン上院の会合に出席するデラロサ上院議員（AP＝共同）【ブリュッセル共同】国際刑事裁判所（ICC、赤根智子所長）は11日、人道に対する罪の容疑でフィリピンのデラロサ上院議員（64）に逮捕状を出していたと明らかにした。デラロサ氏は、強権的な薬物対策「麻薬戦争」を巡り起訴されたドゥテルテ前大統領の下で国家警察長官を務めていた。逮捕状は昨年11月6日に発付されていた。ロイター通信によると、今月11日に