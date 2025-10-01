ロッテは1日、9月30日のZOZOマリンスタジアムでの引退試合（楽天戦）に先発登板した美馬学投手（39）が都内の病院で診察を受け、右肘屈筋共同腱断裂と診断されたと発表した。今後は手術を行い、完治を目指す方針という。美馬は「昨日の3球目で肘の感覚がなくなりました。文字通り、本当に最後の最後までやり切って、投げられなくなるまで投げたと思います。あらためて15年間ありがとうございました」とコメントを寄せた。