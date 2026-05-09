5月15日からのオリックス戦でポケモンとコラボロッテは今月15日から17日にZOZOマリンスタジアムで行われるオリックス戦3連戦で「ポケモンベースボールフェスタ2026〜30年の想いをボールに込めて〜」を開催する。球団は8日、試合前に選手サイン入りのモンスターボール風特別球の投げ込みを行うと発表。ファンは「めっちゃ欲しいィ！」と反応するなど、早くも激レアの逸品となりそうだ。特別球の下側にはマリーンズのユニホーム