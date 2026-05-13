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G坂本勇人 NPB通算300本塁打

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 巨人の坂本勇人が13日、広島戦で史上48人目となるNPB通算300本塁打を達成
  • 延長12回表に1点勝ち越され、1ー2で迎えたその裏で逆転サヨナラ3ラン
  • 史上48人目となるNPB通算300本塁打を、あまりにドラマチックな形で達成した
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