郡司は2年連続2ケタ本塁打をマークしている（C）産経新聞社日本ハムは5月14日のロッテ戦（ZOZOマリン）に3ー5と敗れ連勝は4でストップ。再び借金1となった。先発の細野晴希が初回にロッテ打線につかまる。佐藤都志也に2ランホームランを浴びるなどいきなり3失点スタート。【動画】2者連続アーチとなった清宮のホームランシーン打線も3点を追う2回にはプロ3年目捕手の進藤勇也が右前適時打を放ち、1−3とするも、なかなか相手