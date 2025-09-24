ニューヨーク＝池田慶太】米国のトランプ大統領が２３日に行った国連総会の一般討論演説で、プロンプター（原稿映写機）が作動しないハプニングがあった。これに先立って国連本部のエスカレーターが途中で停止するトラブルにも見舞われたトランプ氏の不満は増幅したとみられ、演説では技術トラブルに何度も言及して国連の“機能不全”を当てこすった。トランプ氏は冒頭、機械が故障し、手元の原稿を読み上げることを告げた。