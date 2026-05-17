週間天気予報を見ていると、まだ5月半ばだというのに最高気温が25℃以上の地域が全国的に多く、30℃以上の真夏日となる予想も出ていて、まだ5月だからと油断せず、暑さ対策が必要となりそうな今年の初夏。そんな気温の高い時期、熱中症以外にも食中毒のリスクも高まります。特に、作ってからすぐに食べず、持ち運びするお弁当は、腐らないよう十分注意しなければいけません。そこで前回に引き続き、今回も夏場のお弁当づくりで気を