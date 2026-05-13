ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」が、値段はそのままでボリュームアップした弁当、おにぎり、デザートなど計12商品を2週に分けて発売する企画「デカ盛りチャレンジ」を5月13日から期間限定で実施します。【画像】え…ヤバ…コチラが”すっごくデカくなってる”「デカ盛りチャレンジ」の商品です！（8枚）同月19日までの第1弾では、ロースカツを通常の2倍のせた「ダブルロースカツカレー