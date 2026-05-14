航空会社のPeach Aviation（ピーチ）は14日、9月20日から東京（成田）〜ソウル（仁川）線を開設すると発表し、航空券の販売を開始した。成田空港発着の国際線の新規路線開設は、2019年以来、7年ぶり。運賃は片道5680円から。【写真】機内食「濃厚ミートソーススパゲッティ」「千房のお好み焼（豚玉）」など今回就航する東京・ソウル線は、朝9時台に成田を出発し、昼にはソウルに到着するスケジュールで、到着後すぐに現地の魅