ËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¤ÈÈë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ¤¬¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¡á¡Ö¼Ò°÷¡×¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î²ñ¼Ò¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÆü¾ï¤ò¶¦Í­¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢TOKYO FM¤ÎÍ¼Êý¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSkyrocket Company¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË17:00¡Á20:00¡Ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²ñµÄ¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª°Æ·ï¡Á¤½¤Î¼ÁÌä¡¢NG¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¼Ò°÷¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò