ËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¤ÈÈë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ¤¬¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¡á¡Ö¼Ò°÷¡×¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î²ñ¼Ò¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÆü¾ï¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢TOKYO FM¤ÎÍ¼Êý¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSkyrocket Company¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË17:00¡Á20:00¡Ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²ñµÄ¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª°Æ·ï¡Á¤½¤Î¼ÁÌä¡¢NG¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¼Ò°÷¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡»ä¤ÎNG¼ÁÌä¡Ö¤¤¤¤¿Í¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¤³¤³1Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢Êì¿Æ¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¿Í¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆüµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³¹¥³¥óÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤À¤è¤Í¡ª¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êì¤¬»ä¤ò»º¤ó¤ÀÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤´¤á¤ó¡¢Åìµþ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£°ì±þ´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡Ä¡ÊÅìµþÅÔ 30ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡»ä¤ÎNG¼ÁÌä¡Ö¤¤¤¯¤é¤·¤¿¡©¡×
»ä¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¡¢¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¸å¤Î¡Ö¤¤¤¯¤é¤·¤¿¡©¡×¤Ç¤¹¡£¹â¤¤Êª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡Ö¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¡©¡×¤È¤´¤Þ¤«¤·¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶â³Û¤è¤ê°Â¤¯Åú¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢ÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤Æ¡Ö¹â¤Ã¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Éé¤Î´¶¾ð¤¬Î¢¤Ë¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â·ù¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î²Ô¤®¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ã¯¤«¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ÊÅìµþÅÔ 47ºÐ ½÷À¡Ë
¢¡»ä¤ÎNG¼ÁÌä¡Ö²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¼ñÌ£¤Ç¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤ÎNG¼ÁÌä¤Ï¡Ö²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤Ç¤¹¡£²¿¤«ÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¤È¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡© »ä¤Ï¤¿¤À³Ú¤·¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢·ò¹¯¤È¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤â°ì½ï¤Ë¶Ú¥È¥ì¤·¤Þ¤»¤ó¤«¢ö¡Ê°¦É²¸© 38ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡»ä¤ÎNG¼ÁÌä¡ÖºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï¤É¤³¡©¡×
»ä¤Ï¼«Âð¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤¬NG¤Ç¤¹¡£Ãç¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤ÏOK¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿¦¾ì¤Î¿Í¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤¬NG¡£¡Ö¢þ¢þ±Ø¤À¤È¢¤¢¤¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È¤«¡ÖÀ¾¸ýÂ¦¡© Åì¸ýÂ¦¡©¡×¤È¤«¡Ä¡Ä½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤È¤«ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð²ÈÄÂÁê¾ì¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í¤ËºÇ´ó¤ê±Ø¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÎÙ¤Î±Ø¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤ëµ÷Î¥¤Î±ØÌ¾¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 26ºÐ ½÷À¡Ë
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Skyrocket Company
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË17¡§00¡Á20¡§00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢Èë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ
