サッポロビール（東京都渋谷区）が、人気漫画「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズなどで知られる漫画家の荒木飛呂彦さんとコラボレーションしたデザイン缶「ヱビスビール」を、2025年9月17日から全国で数量限定発売します。ヱビスビールの発売135周年を記念した企画の一環で、ヱビスビールと荒木さんとのコラボ第2弾となります。ヱビスビールと美人画の歴史ヱビスビールが誕生したのは明治23（1890）年で、明治時代などのヱビス