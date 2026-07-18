ロケット
『ロケット』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月6日
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スペースXのロケット残骸が月面に激突し、巨大クレーター形成の可能性
長さ約12メートル・重さ約4トンの残骸が時速約8700キロで激突したとみられ
読売新聞オンライン
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米スペースXが打ち上げたロケットの残骸 月面に衝突か
FNNプライムオンライン
2026年8月3日
2026年8月2日
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食料品の消費税率引き下げ、フードデリバリー業界にコロナ禍以来の恩恵か
食料品が1%になれば店内飲食との差が生じ需要拡大につながるとレクター氏はみる
livedoor ECHOES
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UFOの正体と誤認されやすい現象を天文学者が解説「ガラスの内側で反射」
シリウスや金星、レンズ雲などが地球外生命体と混同されやすいという
よろず~ニュース
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出前館が通期見通しを下方修正、原価率99.5%で最終赤字78億円に拡大
売上原価率が99.5%に達し、粗利がほぼ消滅する異常な収益構造が続いている
現代ビジネス
2026年7月31日
2026年7月29日
2026年7月23日
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トランプ大統領がイランの船舶攻撃に対し橋や発電所の破壊を警告
トランプ氏はイランの船舶攻撃への報復として橋や発電所破壊を警告した
共同通信
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習近平のAI強国宣言を機に、中国半導体の供給増が世界相場を揺るがす
CXMTやYMTCなど主要半導体企業が相次いで上場し兆円規模の資金調達を計画中
現代ビジネス